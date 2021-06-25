Глава Башкирии отложил введение ограничений на посещение общественных мест на неделю

УФА, 25 июня. /ТАСС/. Меры по ограничению посещений мест общепита, сферы услуг, санаториев не прошедшими вакцинацию откладываются в Башкирии на неделю и начнут действовать с 5 июля. Это связано с недостатком вакцины в регионе, написал глава республики Радий Хабиров в Facebook.

Ранее со ссылкой на оперштаб региона сообщалось, что с 29 июня будут введены ограничения на посещение заведений общепита с количеством посадочных мест более 50, на прием в органах госвласти.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку. В этой связи принимаю решение ограничительные нормы, которые должны были вступить 29 июня, перенести на 5 июля", - написал Хабиров.

По его словам, ограничения коснутся сферы общественного питания, работы салонов красоты, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок.

По состоянию на 25 июня в республике провакцинировано более 490 тыс. человек.