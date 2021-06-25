СМИ: сыновья принцессы Дианы посетят открытие памятника в ее честь в Лондоне

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри посетят церемонию открытия памятника их матери принцессе Диане (1961-1997), которая состоится на следующей неделе в центре Лондона. Об этом в пятницу сообщило агентство PA со ссылкой на представителей британской королевской семьи.

Отмечается, что торжественное мероприятие пройдет 1 июля - в 60-ю годовщину со дня рождения принцессы Уэльской - в одном из садов на территории Кенсингтонского дворца, где она проживала после бракосочетания с наследником престола принцем Чарльзом. Сама церемония в условиях пандемии коронавируса состоится в присутствии узкого круга лиц из числа родственников и друзей принцессы Дианы, а также скульптора статуи Иэна Рэнка-Броудли.

По данным газеты Daily Mail, принц Гарри, проживающий в Калифорнии, уже прибыл в Лондон для участия в открытии памятника. Согласно коронавирусным правилам, ближайшие пять дней он проведет на самоизоляции в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка, после чего в случае отрицательных тестов на ковид сможет посетить памятную церемонию. В то же время его супруга Меган Маркл, недавно родившая дочь Лилибет Диану, которая была названа в честь матери принца Гарри, осталась в Соединенных Штатах.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. О ней написано множество книг и сняты десятки фильмов. В 2002 году, согласно опросу Би-би-си, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.