Потребность ветеринарной службы Якутии в допфинансировании составляет 242 млн рублей

ЯКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Потребность в дополнительном финансировании государственной ветеринарной службы Якутии в 2022 году составляет около 242 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в региональном департаменте ветеринарии.

В октябре 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Ставропольский край поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять системные меры по привлечению специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности, по укреплению материально-технической базы ветеринарных служб субъектов Российской Федерации.

"Общая потребность при учреждении ветеринарии служебными и производственными помещениями, обновлении парка транспортных средств, оснащении лабораторным и медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, создании резерва материальных ресурсов и противоэпизоотических отрядов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, строительстве приютов для животных без владельцев в 2022 году составляет 242 млн рублей", - рассказали в департаменте.

Для обеспечения стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Саха (Якутия) необходимо разработать отдельную государственную программу развития ветеринарной службы в регионе, считают в ведомстве. Там добавили, что деградация материально-технической базы, износ зданий, сооружений, нехватка лабораторного оборудования и транспорта, дефицит кадров, низкий уровень цифровизации, отсутствие мер социальной поддержки работников не позволяют государственной ветеринарной службе республики эффективно исполнять свои обязанности и полноценно реализовывать полномочия.

Проблемы отрасли

Существующая система организации государственной ветеринарной службы в республике требует изменений и совершенствования, считают в ведомстве. Деградация материально-технической базы связана с износом служебных зданий, технологического оборудования и приборов, недостаточной оснащенностью лабораторным, диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, дефицитом специального и служебного автотранспорта.

"Износ основных средств составляет 75%, при этом наблюдается моральный и физический износ имеющегося технологического оборудования и приборов, не позволяющих применять современные методики и методы исследований, отмечается недостаточная оснащенность лабораторным, диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием. Помимо этого, имеется дефицит специального и служебного автотранспорта", - рассказали в департаменте.

Ветеринарные учреждения размещены в нетиповых неприспособленных помещениях. "Большинство учреждений располагается в деревянных зданиях, часть которых имеет печное отопление и не имеет благоустройства. Часть зданий находится в аварийном состоянии", - добавили в департаменте, отметив, что ежегодные объемы текущего бюджетного финансирования учреждений не превышают 65% от потребности.