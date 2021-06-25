Около 25 тыс. жителей в Подмосковье прошли вакцинацию в клубах "Активное долголетие"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. жителей Московской области старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в клубах "Активное долголетие". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития региона.

"В среднем 300 жителей старшего поколения ежедневно проходят вакцинацию в клубах "Активное долголетие". На сегодняшний день уже привились порядка 25 тыс. человек. Записаться на процедуру можно непосредственно в клубе или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Перед прохождением вакцинации необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, в настоящее время в клубах "Активное долголетие" работают 39 пунктов вакцинации от COVID-19. Всего в регионе насчитывается 60 клубов проекта.

"Проект "Активное долголетие" работает в полную силу. При этом в целях сохранения здоровья и безопасности участников проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители старшего поколения допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличии антител", - добавила Каклюгина.