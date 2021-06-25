Уровень коллективного иммунитета во Владимирской области составил 44,6%

ВЛАДИМИР, 25 июня. /ТАСС/. Уровень популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции во Владимирской области составляет 44,6% по итогам выборочного мониторинга Роспотребнадзора. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

3 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться в России к июлю 2021 года.

"На данный момент уровень популяционного иммунитета по итогам мониторинга составляет 44,6%. Он ненамного вырос по сравнению с мартом, когда показатель составлял 40,4%", - сказала она.

На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ 23 июня вице-премьер Татьяна Голикова назвала Владимирскую область в числе регионов с наименьшим числом вакцинированных от COVID-19 граждан. 24 июня власти региона сообщили, что прививки сделали около 19% жителей региона, при этом запас вакцины израсходован более чем на 90%, а потребность в препарате сейчас составляет около 70 тыс. доз. Для того, чтобы решить проблему дефицита вакцины, администрация области направила письмо в Минздрав РФ.

По данным оперштаба региона, за сутки во Владимирской области зарегистрировано 160 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших с начала пандемии - 35 207, из них вылечились 32 707 пациентов. Коронавирус стал причиной смерти 1 260 жителей региона.