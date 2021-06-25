Эксперт заявил о высоком риске заболевания COVID-19 для людей с ревматическими болезнями

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Риск заболевания COVID-19 для людей с ревматическими болезнями выше, чем в среднем по популяции, заявил в пятницу профессор, академик РАН, президент Общероссийской общественной организации "Ассоциация ревматологов России", главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов.

"Наши пациенты, во-первых, могут заболеть. Риск заболеть COVID-19 у наших пациентов выше, чем в популяции. Был такой этап небольшой, когда эта точка зрения как-то подвергалась какому-то сомнению. Но с увеличением количества больных ревматическими заболеваниями, заболевшими ковид, стало абсолютно очевидным, что так же, как больные, допустим, после трансплантации органов, со злокачественными образованиями, наши пациенты составляют группу риска", - сказал эксперт на круглом столе по этой теме, прошедшем в онлайн-формате в рамках "VII Саммита по лечению иммуновоспалительных заболеваний".

Он назвал важнейшим фактором тяжелого течения ковида активность воспалительного процесса. "Поэтому в период пандемии мы должны сохранить все достижения противоревматической помощи, которых мы достигли", - отметил ревматолог.

Он добавил, что притивовоспалительная терапия в принципе может увеличивать риск любых инфекций. "С другой стороны, это стало очевидно уже примерно через 1,5-2-3 месяца после начала пандемии COVID-19, именно противоревматическаяя терапия и никакая другая - ни противовирусная, ни какие другие подходы - реально спасает жизнь пациентов с COVID-19", - сказал Насонов. По его словам, препараты, которые в течение многих лет специально разрабатывались именно для лечения ревматических заболеваний, "являются практически сейчас единственными, которые разрешены официально и широко применяются для лечения тяжелого осложнения COVID-19, которое называется в быту цитокиновый шторм, а по-научному называется COVID-19 ассоциированным гипервоспалительным синдромом".

Говоря о вакцинации пациентов с ревматическими заболеваниями против коронавирусной инфекции, Насонов заявил, что польза от такой прививки выше, чем потенциальный риск.

"Мы за вакцинацию. Мы считаем, что, несмотря на все сложности, проблемы, отсутствие, может быть, какой-то доказательной базы, все-таки польза от вакцинации, не только ковид, но и других инфекций, например, гриппа или пневмонии, выше, чем потенциальный риск, с которым связано проведение вакцинации", - подчеркнул профессор.