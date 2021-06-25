Синоптики сообщили, что из Коми уходит аномальная жара с температурными рекордами

СЫКТЫВКАР, 25 июня. /ТАСС/. Аномально жаркая погода с экстремально высокой температурой уходит из Коми, где на этой неделе были обновлены два температурных рекорда. На территорию региона приходит более комфортная погода, а июль и вовсе начнется с прохлады, рассказали ТАСС в пятницу в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.

"На этой неделе наблюдалась аномально-жаркая погода на юго-западной части Республики Коми. В Сыктывкаре три дня, 21, 22 и 24 июня, температура была экстремально высокая, 21 и 22 июня обновлены температурные рекорды прежних лет. Такой атмосферный фронт уже проходит, будет по-летнему тепло, но более комфортно. Июль начнется с прохлады, такой жары уже не ожидается", - рассказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ольга Козак.

Так, 21 июня температура в Сыктывкаре составила плюс 30,2 градуса, что перекрыло показатель 21 июня 1946 года, когда воздух прогрелся до 29,6 градуса. 22 июня температура достигла плюс 32 градусов, что на один градус больше, чем 22 июня 1919 года, когда был установлен абсолютный температурный рекорд дня. В среду воздух прогрелся до плюс 28 градусов, в четверг - до плюс 30,5. Температура уже не приблизится к абсолютному максимуму июня, который удерживается с 25 июня 1963 года. Тогда воздух в Сыктывкаре прогрелся до плюс 35,3 градуса.

Вместе с тем в регионе действует особый противопожарный режим в связи с жаркой погодой, введен временный запрет на посещение лесов по избежание природных пожаров. По информации регионального геопортала, с начала пожароопасного периода в Коми зафиксировано 50 лесных пожаров на площади более 373 га, из них в июне - 37. По данным Минприроды Коми, в половине случаев возгорания происходят из-за человеческого фактора, в остальных случаях - из-за сухих гроз.