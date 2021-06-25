Костромские власти до 1 августа запретили проведение массовых публичных мероприятий

ТАСС, 25 июня. Власти Костромской области с 28 июня до 1 августа за исключением официальных спортивных соревнований запретили в регионе проведение массовых публичных мероприятий независимо от количества участников. Соответствующее решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил в пятницу оперштаб региона.

"Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе с 28 июня по 1 августа вводится запрет на проведение всех массовых публичных мероприятий, независимо от числа участников. Речь идет о досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и физкультурных событиях. Исключение - официальные спортивные соревнования", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 28 июня посетителям театров, цирка, филармонии и концертных организаций ограничат доступ к зонам без посадочных мест, наполняемость залов при этом составит не более 50%. Также региональные власти рекомендовали работодателям перевести не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не имеющих антител, на дистанционный режим.

По данным оперативного штаба региона, за сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 83 жителей региона. Всего с начала пандемии коронавирус в Костромской области был выявлен у 22 722 человек, 20 120 выздоровели. Умерли 507 человек. С 24 июня в регионе ввели обязательное регулярное тестирование на COVID-19 для сотрудников кафе, гостиниц, санаториев, а также для работников сферы пассажирского транспорта.