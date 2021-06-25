Пункты вакцинации у метро в Казани начнут закрывать из-за жары

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Минздрав Татарстана решил закрыть пункты вакцинации около метро в Казани из-за жары в городе. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил журналистам замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

"Мы вынуждены сегодня из-за той жары, которая складывается в городе Казани, с некоторых станций метро уводить бригады скорой помощи, вакцинацию я имею в виду. Мы можем делать это тогда, когда абсолютно уверены в том, что мы всю цепочку [вакцинации] соблюдаем, в том числе холодовую", - сказал Жаворонков.

Он добавил, что машины скорой будут убирать около тех станций метро, где население не вакцинируется активно.

В Татарстане 25 июня из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах региона температура воздуха достигает плюс 37 градусов.