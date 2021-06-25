В колледжах и техникумах России пройдет проверка организации демонстрационного экзамена

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Масштабная проверка организации и качества проведения демонстрационного экзамена по мировым стандартам WorldSkills (Ворлдскиллс) пройдет в июне в колледжах и техникумах более чем в 60 регионах России, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) приступило к проведению масштабного аудита в целях мониторинга организации и качества проведения демонстрационного экзамена по мировым стандартам Ворлдскиллс. <…> Проверка затронет колледжи и техникумы более чем в 60 регионах страны", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что аудит пройдет в более 500 организациях системы среднего профессионального образования. Итоги проверки подведут в июле по завершении государственной итоговой аттестации, результаты будут переданы для анализа в Минпросвещения.

Отмечается, что подобные аудиты организации экзамена проводились с 2016 года выборочно, с 2021 года они станут цикличными и непрерывными, затрагивая максимальное количество учебных площадок, которые должны соответствовать определенным нормам. "За несоответствие им и при выявлении серьезных нарушений, которые не могут быть устранены по различным причинам, результаты проверки знаний и умений студентов не будут признаны как результаты демонстрационного экзамена именно по стандартам Ворлдскиллс", - уточняется в сообщении.

На данный момент агентство сертифицировало более 60 аудиторов, в ближайшее время количество специалистов увеличится вдвое.

Демонстрационный экзамен по мировым стандартам Ворлдскиллс является формой государственной итоговой аттестации. Экзаменационное задание предусматривает выполнение студентами реальных производственных задач и последующую независимую экспертную оценку. По итогам демонстрационного экзамена выпускники получают скиллс-паспорт - документ, подтверждающий профессиональные компетенции выпускника, что является перспективным бонусом при трудоустройстве.