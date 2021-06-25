Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге в третий раз за время пандемии начал принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в учреждении развернули 250 коек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе центра.

"25 июня 2021 года Центр Алмазова в третий раз начал прием инфицированных пациентов. <...> Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 выделено 250 коек в Лечебно-реабилитационном комплексе (ЛРК) Центра Алмазова по адресу: пр. Пархоменко, д. 15",- говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в городе на этой неделе увеличат до 10 тыс.

"Несмотря на усилия медиков, количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает неизменно расти. Массовые отпуска и усталость от антиковидных мер сыграли свою роль в распространении инфекции. По состоянию на 24 июня в Санкт-Петербурге осталось 10% свободного коечного фонда, который может быть использован в качестве инфекционного",- отметили в центре.

По последним данным, в Петербурге выявили 462 895 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 436 708 человек, умерли 15 793. За последние сутки в городе выявили 1 194 случая заражения.