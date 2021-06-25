Воронежским работодателям рекомендовали отправить треть сотрудников на удаленку

ТАСС, 25 июня. Работодателям в Воронежской области рекомендовали перевести треть своих сотрудников на дистанционную работу. Соответствующее решение в пятницу принято на заседании регионального оперштаба, сообщает правительство региона.

"Оперативный штаб рекомендовал индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Сотрудникам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, рекомендовано запретить командировки. Эта рекомендация не относится к служебным поездкам, носящим неотложный характер", - сообщили в правительстве.

Кроме того, в организациях просят установить гибкий режим начала рабочего дня, чтобы разгрузить городской транспорт.

В Воронежской области в настоящий момент зарегистрированы 89 202 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 239 случаев, умерли 3 725 человек. По решению оперативного штаба в регионе отменены массовые мероприятия, запланированные на июнь и июль, приостановлена работа детских комнат в торговых центрах.