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Воронежским работодателям рекомендовали отправить треть сотрудников на удаленку

Для тех, кто продолжит работу из офиса, предлагается установить гибкий график

ТАСС, 25 июня. Работодателям в Воронежской области рекомендовали перевести треть своих сотрудников на дистанционную работу. Соответствующее решение в пятницу принято на заседании регионального оперштаба, сообщает правительство региона.

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"Оперативный штаб рекомендовал индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Сотрудникам, не прошедшим вакцинацию от COVID-19, рекомендовано запретить командировки. Эта рекомендация не относится к служебным поездкам, носящим неотложный характер", - сообщили в правительстве.

Кроме того, в организациях просят установить гибкий режим начала рабочего дня, чтобы разгрузить городской транспорт.

В Воронежской области в настоящий момент зарегистрированы 89 202 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 239 случаев, умерли 3 725 человек. По решению оперативного штаба в регионе отменены массовые мероприятия, запланированные на июнь и июль, приостановлена работа детских комнат в торговых центрах.

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РоссияВоронежская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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