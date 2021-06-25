Ливни привели к заполнению водохранилищ Крыма более чем на 50%

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.

Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн куб. м в настоящее время в них накоплено 127 177 млн куб. м.

При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское - на 90,7%, Загорское - на 76,6%, Чернореченское - на 70,7%, Кутузовское - на 62,8%, - Льговское - на 48,9%, Белогорское - на 46,7%, Изобильненское - на 40,7%, Партизанское - на 39,8%, Альминское - на 33,3%, Симферопольское - на 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ составляет менее 20% от максимального.

На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн куб. м воды, что превышает годовой запас.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.