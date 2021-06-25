WWF рассчитывает, что план сохранения северного оленя будет подготовлен до конца года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) рассчитывает, что планы сохранения дикого северного оленя будут разработаны до конца 2021 года. Об этом заявила в пятницу директор программы по сохранению биологического разнообразия WWF России Ирина Онуфреня на международном форуме, приуроченном к началу председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"С учетом того, что этот вид имеет высокое экономическое значение, особенно для коренных и малочисленных народов Севера, требуется, конечно, срочная разработка планов по сохранению дикого северного оленя и их реализация, - сказала она. - В настоящее время группа ученых, представляющая разные группы и институты, работает над этим планом. И мы надеемся, что к концу 2021 года такой план будет разработан".

Онуфреня также отметила усилия ученого сообщества по сохранению белого журавля стерха, "эндемика РФ, за который Россия несет ответственность". "Это, безусловно, наш вид, наверное, такой же белый символ, как белый медведь", - продолжила она.

Представитель WWF напомнила, что Россия в 2019 году создала национальный парк "Каталык", который закрыл 98% мест гнездования восточной популяции стерха и выполнил "большую часть тех активностей, которые должны были быть сделаны для сохранения этого вида". "Но это не значит, что надо останавливаться, потому что вид мигрирующий, - подчеркнула Онуфреня. - Нужно сохранять места остановок при миграции [стерха] как на территории Российской Федерации, так и за границами нашей родины, потому что там он тоже подвержен очень сильному антропогенному воздействию".