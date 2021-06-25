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Пандемия COVID-19

В Абхазии выявили индийский штамм коронавируса

Очаг заражения обнаружен в селе Дзыгута Сухумского района

СУХУМ, 25 июня. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса выявлен в Абхазии, очаг заражения обнаружен в селе Дзыгута Сухумского района. Об этом сказала на заседании оперштаба в пятницу вечером главный санитарный врач республики Людмила Скорик, передает пресс-служба Минздрава Абхазии.

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"Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании штаба проинформировала, что в стране выявлен индийский штамм коронавируса. Кто его завез выявить не удалось, но очаг заражения в селе Дзыкута Сухумского района", - говорится в сообщении.

По словам Скорик, слова которой приводятся в сообщении, "этот вид вируса чаще может заражать людей молодого возраста, при этом быстрее усугубляется состояние здоровья". "Лечение точно такое же, как и у других штаммов, но обращаться в больницу нужно намного раньше, на первый-второй день. Также вирус распространяется на более коротком расстоянии и за меньший период времени", - сказала она.

Общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 693 человека, выздоровели 15 327 человек, 244 умерли.

Теги
АбхазияПандемия COVID-19
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