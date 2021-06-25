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Пандемия COVID-19

Антонов заявил, что никто из сотрудников дипмиссии России в США не заболел COVID-19

По словам посла РФ в Вашингтоне, 97% сотрудников российской миссии прошли вакцинацию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Коронавирус не выявлен ни у одного из сотрудников российской дипломатической миссии в США. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Я рад очень сегодня сказать о том, что ни один российский дипломат, ни один сотрудник [российской дипмиссии в США] не был инфицирован [коронавирусом], у нас нет ни одного случая", - сказал он.

По его словам, 97% сотрудников российской миссии прошли вакцинацию от коронавируса. "У дипломатов, у сотрудников был выбор: или это "Спутник V" - и низкий поклон тем структурам, которые сделали все для того, чтобы доставить сюда вакцину, - а также была возможность провакцинироваться на местном рынке существующими американскими вакцинами", - отметил посол.

Ранее Антонов сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Moderna.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия COVID-19
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