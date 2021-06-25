Специалисты МЧС продезинфицировали Савеловский вокзал в Москве и прилегающую территорию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию более 17 тыс. кв. м внутренних помещений и прилегающей территории Савеловского вокзала в Москве в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"25 июня специалистами центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" было продезинфицировано около 4 тыс. кв. м внутренних помещений Савеловского вокзала и более 13 тыс. кв. м прилегающей к нему территории, - сказали в пресс-службе. - Такие меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции".

В МЧС добавили, что для спецобработки вокзала использован водный раствор хлоркислородных соединений, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. "На дезинфекцию вокзального комплекса потребовалось порядка одной тонны дезраствора", - добавили в ведомстве.

Специалисты выполнили работы по спецобработке основного здания вокзального комплекса, перронов, служебных помещений, входных групп, конвейерных лент для досмотра багажа, а также мест общего пользования. Кроме того, были обработаны прилегающие к вокзалу территории.

МЧС в период пандемии коронавируса проводит постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов по всей стране. Так, ранее специалисты центра "Лидер" провели очередную специальную обработку зданий и территории Белорусского, Рижского, Ярославского, Киевского и Ленинградского вокзалов.

28 июня специалисты МЧС России планируют провести дезинфекцию Казанского вокзала.