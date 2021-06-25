Горячая линия по вопросам заселения туристов на Кубани будет работать в выходные дни

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты горячей линии в Краснодарском крае обработали за сутки более одной тысячи обращений по вопросам размещения в регионе после объявления о введении ограничений с июля и августа. В связи с большим количеством обращений она будет работать и в выходные дни, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в пятницу.

"За сутки после введения новых требований специалистами министерства курортов Краснодарского края обработано более 1 тыс. звонков. В ведомстве отметили, что в связи с большим количеством обращений, работа горячей линии будет продлена на выходные дни. Все вопросы отдыхающие могут задать по телефону 8-800-200-60-90", - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне в регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы.