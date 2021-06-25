Ученые займутся поисками затонувшего в 1942 году около Крыма сантранспорта "Белосток"

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) и Севастопольского государственного университета (СевГУ) займется поисками санитарного транспорта "Белосток" - одного из последних кораблей, прорвавшихся в Севастополь перед его сдачей в 1942 году, и затонувшего около берегов Крыма, сообщил журналистам в пятницу руководитель экспедиции, доцент СевГУ, заведующий Центром Крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

"Это был последний транспорт, который буквально прорвался в Севастополь перед тем, как город был сдан в июле 1942 года. Это одна из трагедий, каких было немало, но транспорт до сих пор не найден, место его крушения не увековечено. И его поискам и, в случае обнаружения, его обследованию будет посвящена экспедиция", - рассказал он.

Проект реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества. Научный директор РВИО Михаил Мягков в свою очередь подчеркнул, что "Белосток" - последнее не обнаруженное крупное судно, затонувшее в этот период в водах около Севастополя. "И тем важнее найти и увековечить память людей, которые погибли на этом судне. Это наша история, которую мы не должны забывать", - добавил он.

В ходе экспедиции планируется также провести мемориальные мероприятия на месте гибели "Белостока" (если он будет обнаружен) и на месте гибели другого транспорта - "Ленин", его место крушения около мыса Сарыч известно.

План поисков

По данным экспедиции, транспорт "Белосток" - построенный в 1933 году в Испании пассажирский лайнер Ciudad de Ibiza. Он был передан СССР в 1938 году, использовался на Крымско-Кавказской линии сообщения, а с началом войны судно было мобилизовано и передано медицинской службе - использовалось для транспортировки раненных из прифронтовых районов и поставки припасов в Одессу и Севастополь. Всего судно выполнило 19 эвакорейсов: из Одессы - вывезены 1 920 человек, из Севастополя - 3 389 человек, с Керченского полуострова - 633 человека. "Белосток" прорвался в осажденный Севастополь за несколько дней до окончания обороны - в ночь на 18 июня 1942 года, и вечером того же дня вышел в свой последний рейс.

"В Севастополе на борт судна были приняты раненные и эвакуируемые: по одним данным, и мы склоняемся к этой версии, 375 раненых и 43 эвакуируемых; по другим данным, на борту находилось более 800 человек. В 01:48 19 июня в 20 милях к югу от мыса Фиолент с тральщика, сопровождавшего "Белосток", был замечен силуэт торпедного катера, который был принят за свой, и огонь по нему не открывался. Это позволило трем вражеским торпедным катерам подойти к конвою и атаковать его, от одной из выпущенных торпед транспорт уклонился маневром, от другой образовалась крупная пробоина - и судно затонуло. При попытке подобрать находившихся в воде людей по судам сопровождения с вражеских торпедных катеров был открыт пулеметный огонь, но удалось спасти 157 человек", - рассказал Лебединский.

Он пояснил, что сохранились данные, по какому маршруту проходил транспорт, и примерные координаты места его гибели, таким образом был определен район будущих поисков. "Мы начнем постепенно: сначала возьмем квадрат 4 на 4 км, а потом будем район расширять. Ситуацию осложняет то, что точка, где, как мы предполагаем, находится "Белосток", приходится на край подводного плато, далее начинается свал глубин, которые доходят до 1,5 км", - пояснил руководитель экспедиции.

По его словам, на подготовительном этапе участники проекта собрали имеющиеся архивные материалы, чтобы определить место гибели "Белостока". При выходах в море с помощью специального оборудования - гидролокатора бокового обзора - команда исследует дно и проверит область на наличие магнитных аномалий, и если "Белосток" будет обнаружен, то к нему будет спущен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который на глубинах до 350 м позволяет вести фото- и видеосъемку, а также может отобрать пробы грунта и других материалов. Если выяснится, что транспорт оказался глубже, будет использовано иное оборудование - всемерную помощь проекту оказывает Черноморский флот и в частности Гидрографическая служба ЧФ.

Севастополь в годы войны

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.