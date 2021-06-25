В Северной Осетии разворачивают 200 дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приняли решение об открытии еще 200 новых коек для лечения зараженных коронавирусом, поскольку число госпитализаций вдвое превышает число выписок. Об этом сообщили журналистам в региональном Минздраве.

"На расширенном заседании оперативного штаба врио министра здравоохранения Сослан Тебиев сообщил, что госпитализация в республике в настоящее время вдвое превышает показатель выписки <...> Уже с завтрашнего дня прием больных начинают в двухэтажном корпусе Республиканской клинической больницы, на базе которого развернуто 100 коек (10 из них реанимационные). И в Архонской больнице, где размещено еще 100 коек, куда будут направляться пациенты на долечивание с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Сейчас в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи развернуто 420 коек, лечение там проходят 353 человека. В связи с этим было принято решение о "заблаговременной подготовке дополнительных коек для больных с подозрением на коронавирус".

В министерстве подчеркнули, что при дальнейшем ухудшении ситуации в соответствии с разработанным Минздравом планом коечный фонд для больных с новой коронавирусной инфекцией будет расширяться.

Ранее замминистра здравоохранения республики Тамара Томаева сообщила, что ситуация с коронавирусом в Северной Осетии ухудшается, в республике началась третья волна заболевания. Замминистра подчеркнула, что число обращений в ковидные стационары республики растет.

Ранее власти Северной Осетии в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 июня приостановили до улучшения эпидемической ситуации проведение массовых мероприятий. Кроме того, установлен режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 06:00 до 23:00 при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м. Посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости.