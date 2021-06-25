Останки 80 человек нашли в Ленобласти, где ранее было уничтожено воинское захоронение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Поисковики обнаружили останки 80 человек на участке вблизи поселка Тельмана Ленинградской области на месте, где ранее было обнаружено поврежденное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

"При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов. Согласно полученным архивным сведениям, установлены личности пятерых солдат Красной Армии, которые числились захороненными в 1941 году вблизи города Колпино. В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть", - говорится в сообщении.

В июне 2021 года на земельном участке на территории Тельмановского сельского поселения Тосненского района было обнаружено поврежденное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Ранее сообщалось, что СК России по Ленинградской области расследует уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Эврикал" по п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение воинских захоронений, совершенное группой лиц"). В частности было установлено, что рабочие предприятия наткнулись на захоронения времен Великой Отечественной войны. Никому не сообщив о находке, они решили вывезти грунт вместе с останками. Следователи задержали гендиректора ООО "Эврикал", суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам следователей, задержанный препятствовал проведению поисковых работ, а также зная о том, что на месте, где проводили земляные работы сотрудники его компании, находятся захоронения времен войны, дал указание вывозить грунт вместе с останками погибших советских воинов.

Руководителем следственного управления было предложено принять все законные меры для официального признания места обнаружения братским воинским захоронением, установления соответствующего статуса данного земельного участка, увековечивания памяти погибших защитников Отечества, обязательного обеспечения безопасности проведения земельных работ в случае возможного обнаружения боеприпасов.