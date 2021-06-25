Светомузыкальный фонтан создадут к 875-летию Вологды в 2022 году

ВОЛОГДА, 25 июня. /ТАСС/. Светомузыкальный фонтан, новые места отдыха, социальные объекты и отремонтированные места отдыха создадут в Вологде к ее 875-летию, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В следующем году Вологда отметит юбилейный 875-й день рождения. К этой дате в областной столице появится современный светомузыкальный фонтан. Необходимые средства объемом 100 млн рублей будут выделены из областного бюджета. Такой подарок решил сделать вологжанам ко Дню города, который мы отметим уже завтра. Территорию, которую украсит фонтан, вологжане выберут путем голосования", - написал Кувшинников на своей странице во "ВКонтакте".

По информации пресс-службы главы региона, губернатор поручил также выделить дополнительно 100 млн рублей из областного бюджета на ремонт тротуаров в городе. Решение было принято во время объезда вместе с мэром Вологды Сергеем Воропановым и депутатами строящихся инфраструктурных и социальных объектов накануне Дня города. Вологда становится комфортным городом не только за счет строительства социальных объектов, но и за счет благоустройства мест отдыха. В прошлом году открыли бульвар на улице Пирогова. Теперь это единый пешеходный маршрут от Советского проспекта до улицы Чехова протяженностью около километра. Здесь есть велодорожки, благоустроенные парковки, скамейки, арт-объекты.

Еще одно общественное пространство появится в микрорайоне Бывалово рядом со строящимся Ледовым дворцом - Осановская роща, которая осталась от усадьбы XIX века. Сейчас идет первый этап благоустройства рощи, ее приводят в порядок в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Здесь появится входная группа со ступенями, пандусом и площадкой для мероприятий, пешеходные дорожки. В центре планируется высадить ель для празднования Нового года и Рождества. На втором этапе благоустройства планируется сделать прогулочные дорожки, велодорожку по всей территории зеленой зоны, смонтировать детские площадки с резиновым покрытием. В этом же районе будет построена новая поликлиника и проложена новая улица Поэта Александра Романова, которая войдет в малое транспортное кольцо областной столицы.

Еще одно место отдыха - Рождественский парк - будет создан по программе "Формирование комфортной городской среды" в микрорайоне Охмыльцево, который активно застраивается. Площадь парка составит около 13 тыс. кв. м. Здесь появятся прогулочные дорожки, велодорожки, детский городок, амфитеатр, площадка для проведения массовых мероприятий, 41 торшерный светильник высотой четыре метра каждый. Все работы планируется завершить к 1 сентября. В прошлом году в Охмыльцево построили детский сад, в этом году начали возводить школу. На все объекты выделен беспрецедентный объем средств - 15 млрд рублей, отметил губернатор.