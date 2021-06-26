Аргентина заключила контракт на поставку 24 млн доз китайской вакцины от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июня. /ТАСС/. Власти Аргентины подписали с китайской корпорацией Sinopharm договор на поставку в южноамериканскую республику около 24 млн доз вакцины от коронавируса.

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Об этом в пятницу сообщает газета Ambito.

По данным издания, реализация соглашения начнется с июля. Весь объем вакцины планируется поставить в течение трех месяцев.

По данным Минздрава Аргентины, в стране насчитывается около 4,35 млн подтвержденных случаев инфицирования, из которых почти 25 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. От последствий инфекции умерли более 91 тыс. человек.