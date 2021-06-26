Город Санья на Хайнане создал сегмент правительственных услуг специально для иностранцев

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июня. /ТАСС/. Центр правительственных услуг города Санья на острове Хайнань создал специальное подразделение для граждан других государств, которое облегчит им прохождение официальных процедур. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
По данным издания, прецедентов подобному сегменту, предназначенному прежде всего для зарубежных инвесторов и специалистов, в провинции еще не было. В случае необходимости иностранцы смогут обсудить вопросы с чиновниками не только по-китайски, но и по-русски, по-английски, а также по-корейски. Для этого в учреждении работают сотрудники, владеющие указанными языками.
Благодаря новому подразделению прибывшие на Хайнань из-за границы смогут оперативно решать вопросы, которые курируют комитет по делам развития и реформ Санья, местное управление гражданской администрации, муниципальные ведомства, ответственные за здравоохранение, науку, промышленность и информатизацию, а также культуру и туризм. При помощи этой службы иностранец, в частности, может по упрощенной программе подать пакет документов, необходимых для устройства на работу в провинции, или продлить визу.
"Иностранные инвесторы и граждане других государств, испытывающие языковые трудности или не знакомые с официальными процедурами, в режиме одного окна могут обратиться к нам за консультацией или за справкой, а также предоставить нам право действовать от их имени для решения соответствующих вопросов", - прокомментировал нововведение городской центр правительственных услуг.
Как уточнила администрация Санья, созданный механизм должен повысить качество сервиса и положительно повлиять на деловую атмосферу города. Предполагается, что он позволит ускорить процесс международной интеграции Хайнаня.
Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего числа инвесторов.