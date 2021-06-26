Город Санья на Хайнане создал сегмент правительственных услуг специально для иностранцев

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июня. /ТАСС/. Центр правительственных услуг города Санья на острове Хайнань создал специальное подразделение для граждан других государств, которое облегчит им прохождение официальных процедур. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, прецедентов подобному сегменту, предназначенному прежде всего для зарубежных инвесторов и специалистов, в провинции еще не было. В случае необходимости иностранцы смогут обсудить вопросы с чиновниками не только по-китайски, но и по-русски, по-английски, а также по-корейски. Для этого в учреждении работают сотрудники, владеющие указанными языками.

Благодаря новому подразделению прибывшие на Хайнань из-за границы смогут оперативно решать вопросы, которые курируют комитет по делам развития и реформ Санья, местное управление гражданской администрации, муниципальные ведомства, ответственные за здравоохранение, науку, промышленность и информатизацию, а также культуру и туризм. При помощи этой службы иностранец, в частности, может по упрощенной программе подать пакет документов, необходимых для устройства на работу в провинции, или продлить визу.

"Иностранные инвесторы и граждане других государств, испытывающие языковые трудности или не знакомые с официальными процедурами, в режиме одного окна могут обратиться к нам за консультацией или за справкой, а также предоставить нам право действовать от их имени для решения соответствующих вопросов", - прокомментировал нововведение городской центр правительственных услуг.

Как уточнила администрация Санья, созданный механизм должен повысить качество сервиса и положительно повлиять на деловую атмосферу города. Предполагается, что он позволит ускорить процесс международной интеграции Хайнаня.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего числа инвесторов.