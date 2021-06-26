В 13 районах Забайкалья объявили предупреждение о пожарной опасности

ТАСС, 26 июня. Синоптики в субботу объявили высокую пожарную опасность на 27 июня в 13 районах Забайкальского края. Об этом сообщили журналистам в Забайкальском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"27 июня в Петровск-Забайкальском, Хилокском, Карымском, Ононском, Борзинском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Сретенском, Могочинском, Тунгокоченском, Каларском, Тунгиро-Олёкминском, Могойтуйском районах Забайкальского края <...> - высокий класс пожарной опасности", - рассказали синоптики.

Сейчас температура воздуха в Забайкальском крае достигает плюс 27 градусов и выше. На землях лесного фонда в регионе ежедневно фиксируют большое количество пожаров.