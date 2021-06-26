Синоптики ожидают кратковременные дожди в выходные дни в нескольких регионах Юга России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Непродолжительные дожди прогнозируются в Крыму, на Черноморском побережье и в горных районах Северного Кавказа, на остальной территории Юга России будет сухо и жарко, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Кратковременные неинтенсивные дожди, которые пройдут в выходные в Крыму, на Черноморском побережье, в горных районах Северного Кавказа, будут носить локальный характер. При этом в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в большинстве районов Краснодарского края, Калмыкии, на большей части Ставропольского края сохранится сухая и жаркая погода", - сказал он.

В Волгограде в субботу при переменной облачности и слабом ветре ожидается 37-39 градусов, в воскресенье - до 39 градусов. В Ростове-на-Дону в субботу - 30-32 градуса, облачно и без осадков, в воскресенье пройдут кратковременные дожди, температура воздуха опустится до 28-30 градусов.

В Краснодаре в ближайшие дни - кратковременные дожди при температуре 27-29 градусов, в Майкопе и Сочи - 25-27 градусов, локальные дожди и грозы. В Ялте - также грозы и до 25-27 градусов, в Симферополе - до 26 градусов. В Ставрополе - 27-29 градусов при небольших дождях и грозах. В Элисте по-прежнему сухо и до 40 градусов.

"В начале следующей недели температура воздуха начнет постепенно понижаться в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. А в Крыму, наоборот, она немного повысится", - добавил Синенков.