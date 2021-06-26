Время заполнения анкеты в рамках переписи населения на "Госуслугах" сократится в два раза

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Электронный переписной лист в рамках всероссийской переписи населения 2021 года на портале госуслуг можно будет заполнить в два раза быстрее - за 20 минут вместо 45. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

"За прошедшее время мы упростили процедуру, сократив время заполнения анкеты с 45 до 20 минут", - сказал он в рамках заседания комиссии правительства РФ по проведению всероссийской переписи населения.

Саму анкету можно будет самостоятельно заполнить на сайте госуслуг в несколько этапов. "Важной особенностью станет сохранение черновиков. Анализ итогов пробной переписи населения 2018 года показал, что большое число пользователей не завершало заполнение анкеты. Мы рассчитываем, что наличие такой опции, как "продолжить заполнение анкеты позднее", позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн", - подчеркнул Качанов.

Как отметил замминистра, к концу июля портал госуслуг будет полностью технологически готов к онлайн-переписи. "Мы проводим в июле тестовые испытания и уже в августе начнем информировать всех тех, кто имеет аккаунт на нашем портале, о возможности пройти перепись онлайн", - заявил он.

В рамках заседания глава комиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов также принял решение о проведении ежемесячных совещаний с главами всех регионов, руководителями федеральных министерств и ведомств для анализа готовности каждого субъекта к проведению переписи. Соответствующие критерии готовности разработает Росстат, в то время как аналитическому центру при правительстве РФ будет поручено оценить их достижение. Первое такое совещание запланировано на июль.

"Это один из ключевых проектов этого года, который охватит всю территорию страны. От данных, которые получит Росстат, зависят многие стратегически важные решения правительства. Необходимо обеспечить 100-процентную готовность регионов к проведению переписи, привлечь необходимое количество переписчиков и гарантировать доступ к порталу "Госуслуги", - напомнил он.

О формате переписи

Ранее стали известны официальные сроки проведения всероссийской переписи населения. Согласно постановлению правительства, она пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Первые итоги переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

С 1 апреля идет перепись в труднодоступных районах. Уже переписано порядка 140 тыс. человек. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".