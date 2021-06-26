На месте мусорного полигона в Геленджике появится зеленая зона

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов в Геленджике будет рекультивирован и закрыт, на его месте должна появиться зеленая зона, сообщили в пресс-службе губернатора Краснодарского края со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

"Нам, в первую очередь, необходимо узаконить всю зону полигона. Сегодня та часть объекта, которая вышла за его территорию, уже считается несанкционированной свалкой. Полигон необходимо рекультивировать и закрыть его. В будущем здесь должна появиться зеленая зона", - сказал Кондратьев, которого цитирует пресс-служба.

В субботу полигон вместе с главой региона посетил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Старая свалка несет угрозу для окружающей среды. Из-за отсутствия необходимого оборудования идет неконтролируемое выделение свалочного газа, который отравляет все вокруг. Выделяется фильтрат, наносящий вред земле и грунтовым водам. Необходимо срочно принимать меры - стабилизировать тело полигона, консервировать его по всем правилам, Это задача региона", - цитирует пресс-служба главу Минприроды РФ.

По данным пресс-службы, Геленджикский полигон твердых коммунальных отходов площадью 11 га был запущен в 1973 году, но уже пять лет не эксплуатируется в качестве объекта размещения мусора. Несмотря на то, что законсервирован, он все равно представляет угрозу экологии. Отмечается, что специалисты НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга разрабатывают новый генплан Геленджика, в котором будут внесены изменения, учитывающие будущую трансформацию полигона.