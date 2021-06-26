Росгвардия круглосуточно задействует силы ОМОН на месте подтопления в Благовещенске

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Силы ОМОН и автомобильный транспорт высокой проходимости задействует Росгвардия на месте подтопления в Благовещенском районе Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с осложненной гидрологической обстановкой на территории Благовещенского района и введенным режимом ЧС сотрудники Росгвардии оказывают содействие в усилении нарядов полиции для обеспечения безопасности граждан на территории района. От управления Росгвардии по Амурской области круглосуточно задействуются силы ОМОН и автомобильный транспорт высокой проходимости для выполнения задач по охране общественного порядка и общественной безопасности с целью сохранения чужого имущества и пресечения фактов мародерства, оказания необходимой помощи населению по эвакуации из зон подтопления", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что совместно с участковыми уполномоченными полиции проводится подомовой обход владельцев оружия, даны разъяснения и рекомендации гражданам, проживающим на подтопляемых территориях, по сдаче оружия на временное хранение в комнаты хранения оружия территориальных подразделений МВД, во избежание его утраты и хищения.

В Амурской области при прохождении паводков фиксируются резкие подъемы уровня воды в реках, так, уровень Амура у Благовещенска в пятницу достиг 808 см, что превышает отметку "опасное явление" (800 см). В области из-за паводка установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек. В регионе по данным на 26 июня подтоплено 388 жилых домов. Из подтопленных поселений эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 205 человек, остальные - у родственников.