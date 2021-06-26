Представитель ВОЗ указала, что коронавирус стал чаще заражать более молодых людей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что новые штаммы коронавируса в РФ стали чаще заражать более молодых людей, однако причины этого еще не определены. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Возможно, что более молодые сейчас более экспонированы этому вирусу. Но, да, мы видим этот сдвиг налево, скажем так: это значит, в сторону молодого поколения - людей работоспособных, даже 40 и меньше лет", - сказала она.

Вместе с тем Вуйнович призвала подождать данные от департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения России по анализу ситуации. "Потому что раньше мы видели, что больше заболевает именно старое поколение. Но надо посмотреть, сколько людей сейчас вакцинировано, где люди находятся. Возможно, более пожилые люди находятся на самоизоляции или на даче", - заключила представитель ВОЗ.