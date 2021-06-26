СМИ: на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио вакцинируют всех волонтеров

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерены провести вакцинацию всех волонтеров, которые будут задействованы на этих мероприятиях. Об этом в субботу сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что изначально дозы препарата должны были получить лишь те волонтеры, которые будут взаимодействовать со спортсменами. Однако затем в эту категорию были включены еще около 30 тыс. добровольцев, которые будут работать на территории аэропортов и железнодорожных станций. Ожидается, что процесс вакцинации этих волонтеров начнется 30 июня.

25 июня Nikkei сообщила со ссылкой на источники, что организаторы практически не имеют шансов провести к открытию Игр вакцинацию всех задействованных добровольцев.

Первоначально на Олимпиаде и Паралимпиаде планировали работать примерно 80 тыс. волонтеров. Однако около 10 тыс. из них отказались от этого в первую очередь из-за беспокойства, связанного с пандемией.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.