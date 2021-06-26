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Пандемия COVID-19

В Дании зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Инфицирование выявили у пассажира рейса из Португалии

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название "Дельта плюс", зарегистрировали в Дании. Соответствующие данные распространил в субботу Государственный институт сыворотки.

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Инфицирование было выявлено 21 июня у пассажира рейса из Португалии. Проводятся обследования этого человека и остальных пассажиров рейса, они должны находиться в изоляции.

Версия коронавируса "Дельта" была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. 9 июня телеканал NDTV сообщил со ссылкой на данные Всеиндийского института медицинских исследований и Института геномики и интегративной биологии, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Служба общественного здравоохранения Англии, в свою очередь, обращала внимание на то, что две дозы вакцины эффективно противодействуют заражению штаммом "Дельта". Однако вариант "Дельта плюс" считается еще более заразным.

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ИндияДанияПортугалияПандемия COVID-19
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