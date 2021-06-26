Reuters: в ЮАР третья волна пандемии поддерживается распространением штамма "Дельта"

ПРЕТОРИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Штамм коронавируса "Дельта" является, видимо, главным фактором значительного роста числа заболевших COVID-19 во время отмечаемой сейчас в Южно-Африканской Республике третьей волны пандемии. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на проходящую здесь научную конференцию по вопросам борьбы с коронавирусом.

В ЮАР в минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. новых инфицированных COVID-19, отмечает агентство. По мнению исполняющей обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане, третья волна коронавируса будет более мощной, чем вторая, которая завершилась в феврале. Главный фактором распространения COVID-19 во время второй волны был местный штамм коронавируса 501Y.V2. Сейчас его сменил штамм "Дельта". Эпицентром третьей волны COVID-19 стала самая густонаселенная провинция страны Гаутенг, на территории которой расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Решением ее властей на помощь врачам и социальным работникам направлены армейские подразделения. Медики предупреждают, что в ряде больниц Гаутенга уже нет свободных мест для приема новых заболевших.

В стране с 16 июня усилены меры противодействия коронавирусу. Так, время комендантского часа было увеличено, он действует на территории всей республики с 22:00 до 04:00. Рестораны, бары и фитнес-клубы должны закрываться к 21:00. Ношение масок в общественных местах продолжает оставаться обязательным. Нарушителям данного требования грозит уголовное преследование. Обязательным остается поддержание социальной дистанции при общении. Действуют ограничения на число людей, находящихся одновременно в непосредственной близости друг от друга: для закрытых помещений - максимум 50 человек, на открытом воздухе - до 100.

Общенациональная вакцинация от COVID-19 началась в ЮАР 17 февраля, использовался препарат Johnson & Johnson. Ранее ЮАР отказалась от вакцины AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладающего в стране штамма коронавируса 501Y.V2. Вторая фаза вакцинации началась в стране 17 мая с применением средства фармацевтической группы Pfizer. Общее число жителей ЮАР, получивших прививки от коронавируса, составляет 2,23 млн, полный прививочный цикл прошли 480 тыс. человек, или 0,8% населения страны.

В ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 861 065 и 59 258 соответственно.