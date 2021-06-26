В РПЦ раскритиковали намерение властей Украины исключить русских из числа коренных народов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Законопроект "О коренных народах Украины" - это "нонсенс", такое решение может подорвать стабильность и целостность государства, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить об истории, то исключение русских из числа коренных народов Украины - это полный нонсенс. <...> Если государственный лидер хочет сохранить стабильность, если он хочет, чтобы каждый житель этой страны чувствовал себя ее полноценным гражданином, то не должно проводиться деление на коренные и некоренные народы. <...> Невозможно делать заявления о целостности государства и одновременно делить граждан на коренные и некоренные народы", - сказал он.

Митрополит отметил, что данная инициатива направлена против русскоязычного населения Украины. "Это удар, который направлен по Донбассу, который направлен по тем многим людям, которые говорят на русском языке, но при этом являются патриотами своей страны, гражданами своей страны, имеют украинские паспорта. Вот оказывается, что украинской власти эти люди не нужны", - добавил он.

"Мы знаем о том, что существовала Киевская Русь, мы знаем о том, что Киев был столицей единого русского государства. Тогда не было никакой Украины, тогда это был единый народ. Потом, постепенно, с веками сложилась та национальная самоидентичность украинского народа, которая в конце концов привела к созданию независимого государства Украина. Мы не оспариваем право украинского народа иметь свое государство, жить в своих государственных границах, но нельзя же переписывать историю", - сказал Иларион.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.