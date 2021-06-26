Реконструкция вторжения фашистских войск на территорию СССР прошла в Тирасполе

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. В столице непризнанного Приднестровья провели реконструкцию боя советских пограничников с вторгшимися фашистскими войсками в рамках мероприятий, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной войны. Как сообщает в субботу пресс-служба администрации президента непризнанной республики, организаторами исторической постановки выступила Оперативная группа российских войск, а также оборонные ведомства Приднестровья и местные общественные организации.

Участники реконструкции воссоздали подвиг бойцов 13-й погранзаставы под командованием лейтенанта Алексея Лопатина в Львовской области. В июне 1941 года красноармейцам удалось 11 дней удерживать позиции на своем участке, отбивая атаки более чем десятикратно превосходившего числом противника. В реконструкции сражения приняли участие более 250 человек, было задействовано 15 единиц военной техники, включая танк Т-34, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. Мероприятие завершилось исполнением песни "Священная война" и орудийным салютом, говорится в сообщении.

К зрителям обратился лидер Приднестровья Вадим Красносельский. "Мы - маленькое Приднестровье, но мы любим свою историю и чтим память наших предков. Сегодняшняя реконструкция боя тому подтверждение. Это надо показывать, об этом надо думать и думать постоянно. Каждый из нас может противостоять лжи, любить историю и помнить подвиг советского народа", - цитирует его выступление пресс-служба администрации президента.

Войска гитлеровской Германии и их союзника, румынского диктатора Иона Антонеску, захватили Тирасполь 10 августа 1941 года. Оккупация продолжалась 974 дня. Всего на захваченных румынскими войсками территориях Молдавии, Приднестровья и юга Украины было уничтожено около 400 тыс. евреев, цыган, представителей других национальностей. Бухарест принес извинения за эти преступления только в 2005 году под давлением международной общественности.

По разным оценкам, в рядах Красной армии сражались свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. За годы оккупации в Молдавии погибли более 100 тыс. мирных жителей. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали свои жизни за освобождение республики.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.