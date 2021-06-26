Новый полигон ТКО в Белореченском районе на Кубани начнут строить в 2022 году

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края определили земельный участок для строительства нового полигона в Белореченском районе, где Минприроды и Росприроднадзор призвали закрыть существующий полигон из-за его переполнения. На время строительства нового полигона, которое начнется в 2022 году, на действующем выделят новую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор РЭО Денис Буцаев заявили в субботу о необходимости закрытия Белореченского мусорного полигона, который принимает твердые коммунальные отходы от Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского, Туапсинского районов и города Сочи.

"Совместно с активистами и экологами приняли решение о строительстве второй очереди полигона. Общественные слушания с жителями проведем уже в июле. Также определили участок для нового полигона в Белореченской зоне площадью 25 га. Планируем начать его строительство в 2022 году", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Для более чем 470 тыс. жителей в пятикилометровой зоне от полигонов и пунктов сортировки в качестве компенсации введут льготный тариф на вывоз мусора.

Белореченский полигон эксплуатируют с 2017 года. Ранее сообщалось, что по результатам апрельской проверки Росприроднадзора было выявлено 27 нарушений требований законодательства, а также установлено, что фактическая загруженность составляет 1 485 000 тонн, что в полтора раза больше проектной вместимости. В результате началось загрязнение подземных водоносных горизонтов. Материалы дела об административном правонарушении направлены в Белореченский районный суд.