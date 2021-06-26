Власти Ялты сообщили, что новый ливень оказался не таким масштабным

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Новый ливень, который прошел в Ялте в субботу, оказался не таким масштабным и разрушительным, как на прошлой неделе. Об этом глава администрации города Янина Павленко написала на своей странице в Facebook.

"Второй потоп в Ялте, к огромному счастью, не такой масштабный, как первый! "Рвануло" там, где "тонко", то, что пострадало 18 июня", - написала Павленко.

Мэр отметила, что на данный момент дождь закончился. Власти продолжают объезд города и выявление проблемных вопросов, возникших в результате нового дождя.

Подъем воды в реках в Ялте составил 30-50 см. "Уровень воды в реках снова поднялся, пока незначительно, на 30-50 см", - сообщила Павленко. Она добавила, что подтоплены дома по улице Вергасова.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.