Москвичам рекомендуют не парковаться под деревьями из-за грозы и сильного ветра

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендуют в субботу не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за сильного ветра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидается гроза с дождем, возможны порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в публикации.