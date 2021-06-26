{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичам рекомендуют не парковаться под деревьями из-за грозы и сильного ветра

В ближайшие часы в городе ожидается дождь, возможны порывы ветра до 17 м/с

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендуют в субботу не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за сильного ветра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидается гроза с дождем, возможны порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в публикации.

Теги
Россия
Российский бизнесмен из списка Forbes Олег Бурлаков умер из-за коронавируса
Предприниматель скончался 23 июня в Монако, где жил последние годы
Читать полностью