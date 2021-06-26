Калининградский губернатор призвал молодежь к деятельному участию в жизни общества

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в преддверии Дня Молодежи, который отмечается 27 июня, встретился с активистами молодежных объединений региона во время водной экскурсии по реке Преголя. Глава региона призвал молодых людей не просто интересоваться происходящим в стране, задавать вопросы и требовать, но и принимать деятельное участие в жизни общества, быть людьми дела, сообщила в субботу в пресс-служба областного правительства.

"Общество, государство должны помогать молодежи. Но чем раньше вы будете становиться независимыми, думающими людьми, задающими вопросы и предъявляющими требования, я - такой, и я хочу, чтобы и вы были такими, тем лучше. При этом не просто требовали, а что-то делали, действовали, были людьми дела", - обратился к молодым людям Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

Часовое путешествие по реке, протекающей через Калининград, проходило на теплоходе "Самбия" с соблюдением требований по предотвращению коронавирусной инфекции. Участники встречи были заинтересованы не экскурсией, а общением с главой региона, уточнили ТАСС в пресс-службе. В ней приняли участие 26 молодых людей, которые активно и успешно проявляют себя в науке и политике, искусстве и волонтерстве, студотрядовском и КВН-движении, других сферах. Встреча проходила в формате "вопрос-ответ". Молодые люди интересовались проблемами профориентации и трудоустройства, обеспечения жильем, экологии и благоустройства, транспортного сообщения, вакцинации от новой коронавирусной инфекции, поддержки молодежных инициатив.

День молодежи отмечается в РФ 27 июня. История этого праздника началась 7 февраля 1958 года в Советском Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодежи" был учрежден "День советской молодежи", который отмечался в последнее воскресенье июня. С 1993 года праздник отмечается 27 июня. В настоящее время в стране создана платформа "Россия - страна возможностей", которая объединяет проекты, направленные на развитие молодежи в различных сферах.