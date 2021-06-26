В Самарской области число привившихся от коронавируса превысило 500 тыс.

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Количество человек, привившихся в Самарской области от коронавируса, превысило 500 тыс. человек, из которых 412 тыс. полностью завершили вакцинацию, сообщили в правительстве Самарской области со ссылкой на региональный Минздрав.

"По данным областного министерства здравоохранения, на сегодняшний день более 508 тыс. жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тыс. человек полностью завершили вакцинацию", - сообщили в пресс-службе.

В Самарской области темп вакцинации увеличился в 1,5 раза, в Минздраве отмечают, что его необходимо увеличить в шесть раз.

В регионе впервые за июнь в субботу суточный прирост превысил 200 случаев. Неделю назад, 19 июня, за день было зафиксировано 70 случаев. За шесть дней на этой неделе коронавирусом заразились 774 человека, за аналогичный период на прошлой неделе - 383 самарца. Ранее власти сообщали, что рассматривают возможность введения дополнительных санитарных ограничений на посещение спортивных, культурных и других мероприятий без ПЦР-теста или вакцинации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 26 июня в Самарской области зафиксировано порядка 66,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили около 63,8 тыс. пациентов, еще более 2,2 тыс. человек умерли.