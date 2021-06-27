Порядка 3 млрд рублей получит "Сириус" на расширение научной деятельности

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии на расширение научной и образовательной деятельности центра "Сириус". Всего с 2021 по 2023 год на его поддержку планируется направить порядка 3 млрд рублей, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"Научно-технологический университет "Сириус" получит поддержку из федерального бюджета на расширение научной и образовательной деятельности. Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Всего же на поддержку "Сириуса" с 2021 по 2023 год планируется направить порядка 3 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это простимулирует развитие университета в качестве одного из ведущих учебных заведений страны.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента России Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. С 2021 года в университете стартует набор на очное обучение в магистратуре и аспирантуре. В дальнейшем планируется также запустить программы бакалавриата.