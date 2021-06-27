На Кубани прогнозируют ливни с градом до 28 июня

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о сильных осадках в Краснодарском крае, где накануне подтопило придомовые территории, продолжает действовать до 28 июня, ожидаются ливни с градом, возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС в воскресенье.

"В Краснодарском крае (исключая муниципальное образование город-курорт Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань, реках бассейна Кубани юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении краевого главка МЧС России. Уточняется, что экстренное предупреждение будет действовать до 28 июня.

Накануне в Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков наблюдались подтопления в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Хадыженске, а в поселке Южный Белореченского района произошло подтопление около 150 придворовых территорий.

Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательный работ Роман Меркулов сообщил журналистам, что река в Белореченском районе утром в воскресенье вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, работы по откачке воды продолжаются, межведомственные группы начали обход для оценки ущерба.