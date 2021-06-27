В Геленджике устранили последствия ливня

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты устранили последствия сильных осадков, прошедших накануне в Геленджике, пляжи функционируют, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города в воскресенье.

Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что в центральной части города прошел залповый дождь, на пляжных территориях потоки дождевой воды унесли песок, никакие конструкции не пострадали.

"Все последствия устранены, пляжи функционируют", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что специалисты подсыпали песок на пляжных территориях.

Ранее сообщалось, что подтопленные участки улиц города отмыли от нанесенной грязи.

Накануне в Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков наблюдались подтопления в городах Анапа, Геленджик, Краснодар, Хадыженск, наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Южный Белореченского района, где произошло подтопление около 150 придворовых территорий.