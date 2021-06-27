Премии победителям студенческого конкурса "Твой ход" не будут облагаться НДФЛ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кабмин РФ расширил перечень премий, которые освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), добавив в него Всероссийский конкурс для студентов "Твой ход". Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"Денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход", не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением за подписью премьер-министра вносятся изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению.

Всероссийский конкурс "Твой ход" стартовал 8 апреля. Присоединиться к мероприятиям конкурса могут любые российские студенты, но за главные призы будут соревноваться студенты бакалавриата и специалитета невыпускного семестра. 200 молодых людей получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Конкурс "Твой ход" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.