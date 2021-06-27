Большинство абитуриентов подают документы для поступления в вузы удаленно

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Большинство абитуриентов подают документы в вузы удаленно, заявил в воскресенье глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью на телеканале "Россия-1" для передачи "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину.

"Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно", - сообщил Фальков, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли просить от абитуриентов сделать прививку от коронавируса или пройти ПЦР-тест.

Абитуриенты с 20 июня и до конца июля могут очно или удаленно подать документы в российские вузы для поступления, зачисление состоится в августе. Университеты могли начать принимать документы раньше установленного срока. Прием документов от абитуриентов продлится до 29 июля, дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. Зачисление состоится в августе.