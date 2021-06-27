Власти сообщили, что детсады в Ялте не будут работать минимум до конца июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Детские сады в Ялте, где на прошлой неделе произошли подтопления, не будут работать как минимум до среды - до улучшения ситуации с водоснабжением, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

"Детские сады до среды включительно не будут работать, пока не будет подтверждения по воде", - сообщила Павленко.

Ранее власти Ялты приняли решение закрыть все детские сады до конца недели, чтобы провести дезинфекцию и навести порядок после подтопления. Роспотребнадзор постановил ограничить работу детских садов Ялты до момента нормализации ситуации с водоснабжением города.

На прошлой неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На южном берегу Крыма наиболее серьезные последствия непогоды в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.