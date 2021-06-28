Прирост зараженных коронавирусом в Приморье вырос на 40% за неделю

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Приморском крае за неделю увеличился со 101 до 140 за последние семь дней. Такие данные приводит в понедельник пресс-служба правительства края.

Согласно данным регионального оперативного штаба, в понедельник количество зараженных коронавирусом за последние сутки составило 140 человек. 21 июня эта цифра впервые с февраля достигла 101 человека. Выздоровевших за сутки в понедельник оказалось 24 человека. Всего с начала пандемии в Приморье зафиксировано 46 570 подтвержденных случаев заболевания.

При этом в регионе растут и темпы вакцинации жителей от COVID-19. В прошедшую пятницу был зафиксирован рекордный показатель привитых - более 5 тыс. человек. В среднем эта цифра в Приморье ранее составляла 2,5 тыс. человек. По данным на понедельник, вакцинировано в регионе 208 493 человека.

В связи с ростом числа зараженных в июне региональные власти по рекомендации Роспотребнадзора ввели ряд ограничений: заполняемость зрительных залов вновь ограничена 50%, а заведениям общепита запрещено работать в ночные часы. Кроме того, компаниям края предписано перевести на удаленную работу не менее 30% работников 65 лет и старше, а также граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, эндокринной системы, беременных.