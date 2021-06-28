Выпускникам на Камчатке подарили путешествие в Долину гейзеров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки отправили первую группу выпускников на экскурсию в Долину гейзеров. Теперь такая поездка станет традиционной в регионе, сообщил глава Камчатки Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

"На Камчатке заложена новая традиция - первое символическое посвящение выпускников школ в патриоты Камчатки прошло в Долине гейзеров. <…> экскурсию провели для "лучших из лучших" - выпускников-отличников, но до конца года каждый выпускник 2021 года сможет бесплатно посетить эту жемчужину Камчатки. И это действительно традиция, поскольку акция будет теперь проходить ежегодно", - написал Солодов.

В Долине гейзеров побывали 80 выпускников. В понедельник, 28 июня, туда отправятся еще 60 человек, группы завозят вертолетами, сообщается на сайте правительства Камчатки. Со ссылкой на Солодова уточняется, что экскурсию дарят выпускникам в том числе для того, чтобы показать перспективы для их самореализации в родном регионе.

Долина реки Гейзерной находится в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Она была открыта в 1941 году. Долина гейзеров представляет собой каньон шириной до 4 км, глубиной 400 м и длиной 8 км, по которому протекает река. Здесь сосредоточено больше 40 гейзеров и множество термальных источников. Ежегодно долину Гейзерной в Кроноцком заповеднике на Камчатке посещают около 5,5 тыс. туристов, сезон длится с конца мая по конец сентября. Удаленность и высокая стоимость путевок - 35-45 тыс. рублей за однодневный тур - ограничивает турпоток в этот район. В мае Солодов во время посещения полуострова вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко выступил с инициативой организовать бесплатные экскурсии в Долину гейзеров для каждого выпускника Камчатского края.