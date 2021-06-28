Центр "Вектор" с начала пандемии представил 18 статей о коронавирусе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" за 2020-2021 годы представил 18 статей о комплексном изучении COVID-19, часть из которых опубликована в высокорейтинговых англоязычных журналах. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"За 2020-2021 годы ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора опубликовано 18 статей по вопросам, связанным с COVID-19, без учета препринтов и тезисов российских и международных конференций. Значительная часть статей опубликована в высокорейтинговых англоязычных журналах, таких как Vaccines (импакт-фактор - 4,086), Eurosurveillance (ИФ - 6,454), Frontiers in Molecular Biosciences (ИФ - 4,188), Photodiagnosis and Photodynamic Therapy (ИФ - 2,894) и ряде других", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, с начала пандемии научными специалистами Роспотребнадзора была развернута работа по исследованию возбудителя и его проявлений, имеющих значение для защиты здоровья людей.

"Совместно с европейскими специалистами опубликованы данные о первых случаях SARS-CoV-2 и генетических характеристиках вирусов SARS-CoV-2, распространявшихся в Европейском регионе ВОЗ в первой половине 2020 года, подготовлен анализ эпидситуации в Российской Федерации и влияния противоэпидемических мер на циркуляцию сезонного гриппа. В ряде публикаций рассмотрены свойства SARS-CoV-2, включая жизнеспособность вируса и подходы к его инактивации и ингибированию в рамках разработки лекарственных препаратов", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание в исследованиях было уделено профессиональной заболеваемости и обеспечению безопасности труда медицинских работников. Изучен также ряд клинических аспектов коронавирусной инфекции, среди которых факторы, влияющие на тяжесть болезни, формирование иммунитета.

В ведомстве отметили, что в публикациях представлен уникальный опыт создания первых в России тест-систем для диагностики SARS-CoV-2 и выявления антител у лиц, перенесших заболевание. Шесть публикаций посвящены ключевой теме разработки вакцин против COVID-19, в них охватывается проблематика мультиплатформенного подхода к созданию вакцин, а также описывается ряд перспективных платформ, среди которых - РНК-вакцины и вакцины на основе вирусных векторов.