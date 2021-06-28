В Бангкоке ввели новые ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом

БАНГКОК, 28 июня. /ТАСС/. Ряд ограничений в связи с распространением коронавируса в Таиланде вступил в силу в понедельник в столице и девяти провинциях королевства. Власти заявляют о точечных мерах, которые будут действовать 30 дней и не касаются рестрикций на передвижение людей, за исключением рабочих с закрытых строительных площадок. При этом рекомендуется не путешествовать по стране без необходимости.

Согласно постановлению в "Королевской газете", рестораны, которые лишь недавно открылись для посещения ограниченного числа клиентов, снова должны работать навынос. Представители ресторанного бизнеса уже выступили с критикой нововведения, предложив властям оказать им помощь в виде ежедневной покупки производимых ими блюд. По оценкам Университета таиландской торговой палаты, один только запрет на питание в ресторанах обойдется в 30-60 млрд батов (от $940 млн до $1,8 млрд) в месяц или 0,1-0,3% ВВП.

Администрациям торговых центров предписано сократить время работы магазинов до 21:00 по местному времени (17:00 мск). Кроме того, запрещены собрания более 20 людей. Между тем в Бангкоке и соседних районах, а также в четырех южных провинциях - Паттани, Яла, Сонгкхла и Наратхиват, на месяц закрываются фактически на карантин лагеря, где проживают рабочие строительных площадок и выявлены кластеры распространения инфекции. В этой связи останавливается строительство объектов, поэтому большинство подрядчиков, скорее всего, будут оштрафованы за задержки.

На некоторых маршрутах из Бангкока развертываются контрольно-пропускные пункты на случай массового исхода иммигрантов из лагерей, которых в столице насчитывается 575. Более 10 тыс. военных и полицейских будут обеспечивать правопорядок в лагерях. Ряд провинций уже ввел ограничения на прибытие из районов королевства, где зафиксирован рост числа инфицированных, в виде обязательного карантина, который может составлять 10-14 дней, или ПЦР-теста.

Правительство намерено пересматривать введенные ограничения каждые 15 дней в зависимости от развития ситуации. Меры приняты за несколько дней до открытия острова Пхукет для вакцинированных иностранных путешественников без прохождения обязательного карантина. Между тем министерство здравоохранения королевства в понедельник информировало о рекордных 5,4 тыс. выявленных случаях заражения за сутки и 22 смертях из-за коронавируса. 17 мая сообщалось о более 10,7 тыс. инфицированных коронавирусом, однако тогда большинство зараженных - 6,7 тыс., были заключенные тюрем.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 249,8 тыс., вылечились более 202,2 тыс. человек, умерли 1,9 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 31 июля.